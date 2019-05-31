Eski Fenerbahçeli Maret Balkestein Aydın BBSK’da

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2016 yılında Fenerbahçe forması giyen Hollandalı smaçör Maret Balkestein'i kadrosuna kattı.

31 Mayıs 2019, Cuma 18:08
- A +
Eski Fenerbahçeli Maret Balkestein Aydın BBSK’da

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ın ardından yine Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile anlaştı. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen 30 yaşındaki Balkestein, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti. 1.80 boyundaki voleybolcu geçen sezon Romanya temsilcisi CSM Bükreş'te oynadı.

Deneyimli smaçör Hollanda milli takım formasıyla iki kez Avrupa ikinciliği, Grand Prix üçüncülüğü ve Olimpiyat Oyunları’nda dördüncülük elde etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...