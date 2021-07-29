Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Leo Westermann, ülkesine döndü. Son olarak Barcelona forması giyen Fransız oyuncu, EuroLeague'in yeni ekiplerinden Monaco ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa'da son olarak 2014-16 yılları arasında Limoges forması giyen Westermann, sonrasında Avrupa'da Zalgiris, CSKA Moskova, Fenerbahçe ve Barcelona gibi önemli takımlarda oynamıştı.

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe Beko ile başlayan Westermann, sezon içinde Barcelona'ya transfer olmuş ve Barcelona formasıyla EuroLeague'de çıktığı 24 maçta 4.8 sayı, 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.