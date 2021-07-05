Eski Fenerbahçeli Kruse Alman milli takımına geri dönüyor

Bir dönem Süper Lig 'de Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda Union Berlin'de futbol kariyerine devam eden Max Kruse, Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacak Olimpiyat Oyunlarıyla Alman milli takımına geri dönüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Olimpiyatlara katılmak şu ana kadarki kariyerimin doruk noktası olacak. Alman milli takımının formasıyla turnuva oynamak büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.









6 yıldır milli formadan uzaktı

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Kruse, 22 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Almanya formasını son olarak 2015 yılında giyen Max Kruse, 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Başarılı orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması da giymişti.