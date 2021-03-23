Eski Fenerbahçeli Krasic, CSKA Moskova'nın teknik ekibinde yer alacak
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sırp eski futbolcu Milos Krasic'in CSKA Moskova'nın başına geçeceği konuşulan Ivıca Olic'in teknik ekibinde yer alacağı iddia edildi. Krasic, futbolculuk döneminde 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı.
Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'in Rus ekibi CSKA Moskova'ya geri döneceği iddia edildi.
Russian Football News'in haberine göre, CSKA Moskova'nın teknik direktörlüğüne Hırvatistan'ın eski futbolcusu Ivıca Olic'in geçeceği, Milos Krasic'in Olic'in teknik ekibinde yer alacağı iddia edildi. Teknik ekipte CSKA'nın eski futbolcusu Elvir Rahimic'in yer alacağı belirtildi.
Rus ekibi, geçtiğimiz gün 5 yıldır takımın başında yer alan Belaruslu teknik direktör Viktor Goncharenko ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe 'de bekleneni veremedi
Futbol kariyerine Aralık 2018'de nokta koyan Milos Krasic, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ancak sarı lacivertlilerde beklenen performansı sergileyememişti.