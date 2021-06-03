Eski Fenerbahçeli Koeman, Beitar Jerusalem ile anlaştı

Kısa bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı teknik direktör Erwin Koeman'ın yeni durağı İsrail oldu.

Hollanda basınından De Telegraf'ın haberine göre 59 yaşındaki teknik direktör, İsrail'in Beitar Jerusalem'ın başına geçti. Geçen yılın Haziran ayında kalp krizi geçiren Koeman, ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu.





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Fenerbahçe'nin başında 9 maça çıktı

Son olarak Umman Milli Takımı'nı çalıştıran Erwin Koeman, Fenerbahçe'de 2018 yılında Phillipe Cocu'nun yardımcılığını yapmış ve o ayrıldıktan sonra geçici olarak 9 maç sarı lacivertlilerin başında maça çıkmıştı.