Eski Fenerbahçeli James Gist, ASVEL yolunda

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fransız ekiplerinden LDLC ASVEL, Raymar Morgan'ın sezon açılışını kaçıracak olması nedeniyle transfer kararı aldı. ASVEL'in Avrupa'da Fenerbahçe Beko forması da giymiş olan tecrübeli isim James Gist'i kadrosuna katacağı belirtildi.

Sportando'nun haberine göre James Gist'in ASVEL kadrosuna katılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla EuroLeague'de mücadele eden Gist, 5.6 sayı ortalaması yakalarken Almanya Bundesliga'da ise 6 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Avrupa'da ilk olarak 2008-09 sezonunda Biella forması giyen James Gist; sonrasında sırasıyla Lokomotiv Kuban, Partizan, Fenerbahçe, Malaga, Panathinaikos, Kızılyıldız ve Bayern Münih'te oynamıştı.