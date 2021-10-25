Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, futbol kariyerini Fransa'da sürdürüyor. 33 yaşındaki oyuncu, Fransa'da 7. lig düzeyindeki Regional 2'da Rosieres forması giyiyor.

L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun zaten Aube'de Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtilmekte.

Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu.