Eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh, korkunç şekilde sakatlandı!

Fenerbahçe Beko'nun unutulmayan eski oyuncularından Ekpe Udoh, şanssız şekilde çok ağır bir sakatlık yaşadı. Takımı Virtus Bologna, İtalya Süper Kupa Çeyrek Final maçında Derthona Basket Tortona ile karşı karşıya gelirken Ekpe Udoh, ilk yarıda sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Salonda büyük endişe yaratan anlar sonrası Udoh, sahayı sedye ile gözyaşları içinde terk edebildi.

Karşılaşma sonrası Virtus Bologna'nın koçu Sergio Scariolo da yaşanan sakatlığı 'dramatik' olarak tanımladı.

Ekpe Udoh'un patellar tendonundan bir sakatlık yaşadığı aktarılmakta. Diz kapağı sakatlığı nedeniyle 34 yaşındaki oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı bir tedavi süreci yaşayacağı belirtiliyor.