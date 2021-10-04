Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın yeni hedefi Jack Grealish
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maç itibariyle büyük başarıya imza atan Sheriff takımına ilişkin yorumları geçtiğimiz günlerde gündem olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, şimdi de Manchester City'nin Jack Grealish transferine ilişkin flaş ifadeler kullandı.
Fenerbahçe 'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, flaş yorumlarına bir yenisini ekledi. Kuyt'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçlar itibariyle büyük başarı gösteren Sheriff takımına yönelik yorumları gündeme gelmişken şimdi de hedefinde Manchester City'nin Jack Grealish transferi var.
İngiliz basınından Mirror'a konuşan Dirk Kuyt, "Premier Lig'in heyecanı ve başarısı, oyuncuların değerlerini etkiliyor" diyerek yükselen bonservis bedellerine dikkat çekti.
Premier Lig'de Liverpool forması da giymiş olan Kuyt; örneğini ise Manchester City'nin Grealish transferi üzerinden vererek, "Bugünlerde oyuncuların bonservis bedellerine bakın. Jack Grealish, 100 milyon sterline City'ye gitti. Bu onun gerçek değerinin üç katı" ifadelerini kullandı.