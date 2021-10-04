Fenerbahçe 'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, flaş yorumlarına bir yenisini ekledi. Kuyt'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçlar itibariyle büyük başarı gösteren Sheriff takımına yönelik yorumları gündeme gelmişken şimdi de hedefinde Manchester City'nin Jack Grealish transferi var.





İngiliz basınından Mirror'a konuşan Dirk Kuyt, "Premier Lig'in heyecanı ve başarısı, oyuncuların değerlerini etkiliyor" diyerek yükselen bonservis bedellerine dikkat çekti.

Premier Lig'de Liverpool forması da giymiş olan Kuyt; örneğini ise Manchester City'nin Grealish transferi üzerinden vererek, "Bugünlerde oyuncuların bonservis bedellerine bakın. Jack Grealish, 100 milyon sterline City'ye gitti. Bu onun gerçek değerinin üç katı" ifadelerini kullandı.