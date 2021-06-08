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Eski Fenerbahçeli Bruno Alves'ten Cremonese'ye ret

İtalyan ekibi Parma'dan ayrılan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, Cremonese'den aldığı transfer teklifini reddetti.

08 Haziran 2021, Salı 16:24 Son Güncelleme:
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Eski Fenerbahçeli Bruno Alves'ten Cremonese'ye ret

Fenerbahçe 'nin eski oyuncularından Bruno Alves, kontratının sona erdiği Parma'dan ayrıldığını açıklamıştı. Bir başka İtalyan ekibi Cremonese, Bruno Alves için devreye girse de bu girişimden olumlu sonuç çıkmadı.

Tuttospor'un haberine göre Bruno Alves, İtalya'da kalıp kariyerini burada bitirmek istese de Cremonese'nin önerisini reddetti. 

2013-16 yıllarında Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, son takımı Parma ile yollarını ayırmıştı. 39 yaşındaki savunmacı, 2018'de Glasgow'dan transfer olduğu İtalya Serie A ekibi Parma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayırdığını açıklamıştı. 

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