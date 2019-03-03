Eski Fenerbahçeli Bruno Alves, Parma-Empoli maçında döktürdü!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves, takımı Parma'nın Serie A'nın 20'nci haftasında Empoli ile deplasmanda oynadığı maçta gösterdiği performansla yıldızlaştı.

3-3 biten mücadelede 45+1'de Luca Rigoni'ye asist yapan 37 yaşındaki Portekizli stoper, dakikalar 82'yi gösterirken eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'nın asistinde takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

Yaşına rağmen sergilediği oyunla büyük takdir toplayan deneyimli savunmacı, 90+1'inci dakikada ise topu kendi ağlarına göndererek karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasına engel olamadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler