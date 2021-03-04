Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Zorlu yarışın içindeki takımlardan biri olan Galatasaray, Ankara'da kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisi Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

Tartışmalı pozisyonların çok konuşulduğu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan ezeli rakibe göndermeli paylaşım geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Baroni, ağlama ve gülme emojilerinin olduğu bir tweet attı.

İşte o paylaşım...

Baroni, Galatasaray'a gol attıktan sonra böyle sevinmişti.