Eski Fenerbahçeli Baroni'den Galatasaray'a 'ağlama' göndermesi
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü Başkent'te karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım zirve yarışında yara aldı. Galatasaray'ın yenilmesinin ardından Fenerbahçeli eski futbolcudan flaş bir paylaşım geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Baroni, ağlama emojili tweet attı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Zorlu yarışın içindeki takımlardan biri olan Galatasaray, Ankara'da kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisi Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.
Tartışmalı pozisyonların çok konuşulduğu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan ezeli rakibe göndermeli paylaşım geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Baroni, ağlama ve gülme emojilerinin olduğu bir tweet attı.
İşte o paylaşım...
Baroni, Galatasaray'a gol attıktan sonra böyle sevinmişti.