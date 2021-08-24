MENÜ

Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Troyes'e transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin ülkesi takımlarından Troyes ile sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla sözleşmesinin 1 yıllık olduğu öğrenildi.

24 Ağustos 2021, Salı 18:06 Son Güncelleme:
- A +
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Troyes'e transfer oldu

Fenerbahçe 'nin eski savunmacısı Adil Rami, ülkesi Fransa'ya döndü.

35 yaşındaki defans oyuncusu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'e transfer oldu. Tecrübeli defans oyuncusunun yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile 7 maça çıktı

Son olarak Boavista forması giyen ve Portekiz ekibiyle geçtiğimiz aylarda sözleşmesini fesheden Adil Rami, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı. Sarı lacivertlilerle 6 Türkiye Kupası 1 Süper Lig olmak üzere 7 maça çıkan Rami, gol sevinci yaşayamamıştı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...