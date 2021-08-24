Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Troyes'e transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin ülkesi takımlarından Troyes ile sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla sözleşmesinin 1 yıllık olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe 'nin eski savunmacısı Adil Rami, ülkesi Fransa'ya döndü.
35 yaşındaki defans oyuncusu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'e transfer oldu. Tecrübeli defans oyuncusunun yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile 7 maça çıktı
Son olarak Boavista forması giyen ve Portekiz ekibiyle geçtiğimiz aylarda sözleşmesini fesheden Adil Rami, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı. Sarı lacivertlilerle 6 Türkiye Kupası 1 Süper Lig olmak üzere 7 maça çıkan Rami, gol sevinci yaşayamamıştı.