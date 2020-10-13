Eski efsane futbolcu Nevzat Güzelırmak son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe ve A Milli Takım'ın 78 yaşında hayatını kaybeden eski efsane futbolcularından Nevzat Güzelırmak son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güzelırmak, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle Nevzat Güzelırmak için tören yapılamadı. Güzelırmak'ın cenaze namazı da mezarlıkta kılındı. Cenazeye Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, yöneticiler, eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Nevzat Güzelırmak'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Talat Papatya, "Tarifsiz bir acı yaşıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Daha 1 buçuk ay önce ağabeyimiz Halil Kiraz'ı kaybetmiştik. Halil ağabeyin acısını sindiremeden Nevzat hocamızı kaybettik. Bu bizim için ikinci bir yıkım oldu. Bir futbol adamının yanı sıra çok değerli bir insanı yitirdik. O bizim için bir ağabey, bir öğretmendi. Dün aynı efsane kadrodan kaptanımız Gürsel Aksel'in 42'inci ölüm yıl dönümünde Nevzat abeyi kaybetmek değişik bir duygu hali oluşturdu" dedi.

Göztepe'nin 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp Avrupa'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan efsane kadrosunun en önemli isimlerinden olan Güzelırmak, sarı-kırmızılıların yanı sıra Karşıyaka, Altay, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Denizlispor, Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük de yapmıştı. Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de oyuncular ve teknik ekip de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Nevzat Güzelırmak'ın posterini açtı.

"Unutulmayacaksın"

Twitter hesabından Nevzat Güzelırmak’ın görüntülerinden ve fotoğraflarından oluşan bir video yayımlayan Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Göztepe’mizin formasını giyen, yeteneğiyle tüm dünyanın beğenisini toplayan, efsane Göztepe’nin ve milli takımın unutulmaz oyuncusu Nevzat Güzelırmak’a, kulübümüze ve ülke futboluna kattığı tüm değerler için teşekkür ediyoruz. Unutulmayacaksın."

"İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, Göztepe ile Süper Lig’de 331 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gürsel Aksel’den sonra Süper Lig’de en fazla forma giyen isim konumunda bulunan 78 yaşındaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli Takım’da oynadı.

Nevzat Güzelırmak, futbolculuk kariyerinin ardından aralarında Göztepe’nin de bulunduğu birçok takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı.