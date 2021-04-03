Eski Chelsea'li Kalou kulüpsüz kaldı
Brezilya ekibi Botafogo, Fildişi Sahilli futbolcu Salomon Kalou'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kalou geçtiğimiz yılım Temmuz ayından beri Brezilya ekibinin kadrosunda yer alıyordu. Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 2012 yılında Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Futbol kariyerine Brezilya'da sürdüren Chelsea'nin eski yıldızı Salomon Kalou'nun sözleşmesi feshedildi.
Temmuz ayında Botafogo ile anlaşan Kalou'nun sözleşmesi kulübü tarafından feshedildiği açıklandı. Fildişi Sahilli futbolcu, Serie B'de mücadele eden Botafogo ile 11'i ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı.
2006-2012 yılları arasında İngiliz devi Chelsea'nin formasını giyen 35 yaşındaki Salomon Kalou, Maviler ile 2012 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.