Futbol kariyerine Brezilya'da sürdüren Chelsea'nin eski yıldızı Salomon Kalou'nun sözleşmesi feshedildi.

Temmuz ayında Botafogo ile anlaşan Kalou'nun sözleşmesi kulübü tarafından feshedildiği açıklandı. Fildişi Sahilli futbolcu, Serie B'de mücadele eden Botafogo ile 11'i ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı.

2006-2012 yılları arasında İngiliz devi Chelsea'nin formasını giyen 35 yaşındaki Salomon Kalou, Maviler ile 2012 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.