Eski Chelsea'li Joe Cole, Belstone ile futbola geri döndü
İngiliz futbolcu Joe Cole, Amatör Lig ekiplerinden Belstone, sahalara geri döndü. 39 yaşındaki futbolcu, The Herts Senior County Lig Kupası turnuvasında Belstone'un Harefield United Reserves'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta etkili performansıyla taraftarları şaşırttı. 2018 yılında futbola ara veren Cole, İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Liverpool ve West Ham United'da oynamıştı.
Chelsea'nin ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Joe Cole, 39 yaşında futbola dönüş yaptı.
Cole, Amatör Lig ekiplerinden Belstone FC'nin The Herts Senior County Lig Kupası turnuvasında Harefield United Reserves takımıyla oynadığı mücadelede yer aldı. 39 yaşındaki futbolcu Belstone'un deplasmanda 2-1 kazandığı maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.
2018 yılında kariyerini sonlandırmıştı
2018 yılında ABD ekibi TB Rowdies'te oynadıktan sonra futbola ara veren Cole, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Liverpool ve West Ham United igib önemli takımların kadrosunda yer almıştı. Joe Cole aynı zamanda 56 defa da İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymişti.