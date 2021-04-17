Chelsea'nin ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Joe Cole, 39 yaşında futbola dönüş yaptı.

Cole, Amatör Lig ekiplerinden Belstone FC'nin The Herts Senior County Lig Kupası turnuvasında Harefield United Reserves takımıyla oynadığı mücadelede yer aldı. 39 yaşındaki futbolcu Belstone'un deplasmanda 2-1 kazandığı maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

2018 yılında kariyerini sonlandırmıştı

2018 yılında ABD ekibi TB Rowdies'te oynadıktan sonra futbola ara veren Cole, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Liverpool ve West Ham United igib önemli takımların kadrosunda yer almıştı. Joe Cole aynı zamanda 56 defa da İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymişti.