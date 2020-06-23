Ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş 'ta oynayan Vagner Love, ülkesine döndükten sonra formasını giydiği Corinthians ile yollarını ayırmıştı. Eski takımlarından CSKA Moskova'ya döneceği iddia edilen Brezilyalı futbolcu, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat Almaty'ye transfer oldu. 35 yaşındaki Vagner Love Corinthians kariyerinde çıktığı 73 maçta 23 gol kaydedip 9 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, CSKA Moskova'da ise çıktığı 259 maçta 124 gol atıp 53'de asist yaparak Rus ekibinin efsane isimlerinden biri olmuştu.

2016'da Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla merhaba diyen Vagner Love, performansıyla parmak ısırtmış ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamıştı. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, burada ise bekleneni verememiş ve alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.