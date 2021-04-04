Eski Beşiktaşlı Sinan Kurumuş: Gerekirse o sahada uyuyacağım!

Kaan Karahan / Fanatik.com.tr

12 yaşında Fenerbahçe altyapısına katılan, 18'inde Ankaragücü'nde profesyonel olan ve Beşiktaş 'ın yolunu tutan, Siyah Beyazlı ekip sonrası özellikle Misli.com 2. Lig'in en dikkat çeken forvetleri arasında yer alan Sinan Kurumuş, FANATİK'e konuştu. Attığı 26 golle profesyonel liglerin en golcü iki isminden birisi olan 26 yaşındaki forvet, kariyer sürecini, yaşadığı zorlukları ve hedeflerini samimi bir şekilde anlattı. Fenerbahçe altyapısında 1 sene oynamasından, Ankaragücü'ndeki çıkışına, meşhur Karabük ve Elazığ maçlarından Beşiktaş macerasının 2 maç sürmesine, en güzel golünden, en çok zorlandığı savunma oyuncusuna... İşte şu sıralar Misli.com 2. Lig'e damga vuran Sinan'ın hikayesi...

'Zor günler geçirdim ve sürekli ailemi özlüyordum'

12 yaşında Fenerbahçe altyapısına geldin. 1 sene sonra Ankaragücü'ne döndün. Fenerbahçe'den ayrılma nedenin neydi?

''İnegölspor altyapısında oynarken alt yaş gruplarında gol kralı oldum ve Marmara Bölgesi şampiyonluğu yaşadık. Finali 3-0 kazandık, golleri de ben attım. Dönemin Fenerbahçe U15 antrenörü Semih Özü, beni Fenerbahçe'ye istedi. Altyapı sorumlusu da Şenol Çorlu'ydu. İlk defa ailemden uzak kalmanın sıkıntısını yaşadım. Zor günler geçirdim ve sürekli ailemi özlüyordum. Daha sonra ayrıldım ve Ankaragücü'ne transfer oldum.''

'Beşiktaş isteyince akan sular durdu'

Genç yaşta Beşiktaş'a imza attın ve idolünün İlhan Mansız olduğunu söyledin. Beşiktaş'ı seçme faktöründe Samet Aybaba'nın mı etkisi mi vardı, diğer İstanbul takımlarından teklif aldın mı?

''Ankaragücü'nde rahmetli Arif Peçenek altyapı sorumlusuydu ve benden çok ümitliydi. Özellikle Necati Erkmen hocam beni çok istemişti. Takımın maddi olarak sıkıntılı bir döneme girmesi ve kadronun eksilmesi sonrası bana şans geldi. Hakan Kutlu beni A takıma aldı ve profesyonel oldu. Ardından Mustafa Kaplan ile oynamaya ve dikkat çekmeye başladım. 3-4 Süper Lig kulübünden de teklif aldım ama Beşiktaş isteyince akan sular durdu. Gençlere forma şansı veren Samet Aybaba'nın takımda olması da beni çok mutlu etti. Çocukluktan beri İlhan Mansız hayranı olduğum için de 26 numarayı istedim.''

'Hatalarım çok oldu, hep yanlış yönlendirildim'

İstanbul'a erken yaşta gelmenin zorluğunu yaşadın mı?

''Hatalarım çok oldu, hep yanlış yönlendirildim. Bir anda kendimi İstanbul'da ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde buldum. Daha çok gencim tabi, sıkıntılar yaşadım ama bu şansı bir daha yakalarsam asla öyle olmayacak.''

'Göz göze geldik, ben Dentinho'yu dürttüm...'

Beşiktaş'ta sadece 2 maçta oynadın. Karabük maçında bir anda kendini İnönü'de buldun. İdolün İlhan Mansız'ın 26 numaralı formasıyla sahaya çıktın. Neler hissettin?

''Karabük maçında Samet Aybaba beni kadroya aldı. Maçın başında Hugo Almeida önümde arka adalesini tuttu. Çok heyecanlanmıştım. Yedek kulübesinde yanımda Dentinho vardı. Hoca kulübeye baktı, göz göze geldik ben Dentinho'yu dürttüm. Samet hoca, 'Sinan ısın' dedi ve bir anda kendimi İnönü'de buldum. Elim ayağım titredi adeta. Aslında çok iyi bir maç çıkarmıştım ama karşı karşıya kaçırdığım gol oyunuma gölge düşürdü. Maç da 2-2 bitti. O günü hiç unutmayacağım.''

'Hep şans gelecekmiş gibi hazır olmak gerekiyormuş'

Elazığ maçında ilk 11'de çıktın, takım 1-0 geriye düşünce 39'da yerini Escude'ye bırakmıştın. Daha sonra da Siyah Beyazlı formaya veda ettin. Beşiktaş tercihinden dolayı bir pişmanlık yaşadın mı?

''Elazığ maçında ilk 11 oynamayı hiç beklemiyordum. Bana kimse önceden haber vermedi. Samet hocanın farklı bir taktik süreceği ve sahaya forvetsiz çıkacağı tesislerde konuşuluyordu. Ne kafa, ne de fizik olarak hiç hazır değildim. 39'da oyundan çıktım, belki daha erken de olabilirdi. İlk 11'de olacağımı bilsem belki daha farklı olabilirdi... O yaşta hep şans gelecekmiş gibi hazır olmak gerekiyormuş, bunu daha sonra anladım.''

'Çok kötü bir anıydı'

Beşiktaş sonrası kiralık serüvenin başladı. Daha sonra Kırklarelispor'da gollerine başladın, Hatayspor'da şampiyonluk yaşadın. Bir nevi yeniden doğdun. O dönemde neler yaşadın, süreçten bize bahseder misin?

''Kiralık dönemlerimde çok zor günler yaşadım. Bir dönem çok kilo aldım ve bu durum oyunumu etkiliyordu. Daha sonra kendime ceza verdim ve çok ağır bir diyete girdim. Tepecik'te attığım 14 gol bana özgüven aşıladı. Daha sonra Beşiktaş beni kardeş kulüp Bayrampaşa'ya kiraladı. Suni çimde sakatladım ve menisküs ameliyatı oldum. Yarım sezon kaçırdım ve takım küme düştü. Çok kötü bir anıydı benim için.''

'İsmet hocam bana güvendi, beni istedi ama...'

''Daha sonra bonservisimle Pendikspor'a gittim ve çok kötü bir sezon geçirdim. Ligde sadece 2 gol atabildim ve işler ters gidiyordu. Devre arası kampında İsmet Taşdemir hocam beni Ankaragücü'ne istedi ve 3 futbolcu teklif ettiler. O dönem İsmet hocam bana güvendi, beni istedi ama Pendikspor takımdan ayrılmama izin vermedi. Daha sonra kadro dışı bırakıldım ve sıkıntılı bir süreç geçirdim. Kötü bir sezon geçirince talipleriniz az oluyor ama Kırklarelispor bana teklif yaptı. Özellikle Başkan Volkan Can çok ısrarcıydı ve imzayı attım.''

'Kendi kendime soruyorum nasıl olacak o iş diye'

''Takımın başında Haluk Bulgurlu vardı. Bana 'Bu sezon 17-18 gol atarsın.' dedi. Ben de kendi kendime soruyorum nasıl olacak o iş diye. (Gülüyor.) 2 gol atmışım 1 sene önce, psikolojik olarak zor bir dönemdeyim ama 9 gol attım özgüvenim yerine geldi. Daha sonra ayrılık zamanı geldi.''

'11 gol attım ama 21 de atabilirdim'

Hatayspor'da İlhan Palut'la çalıştın ve ilk şampiyonluğunu yaşadın. Senin için yeni bir meydan okuma mıydı bu macera?

''Hatayspor benim için 325 bin TL bonservis ödedi. 11 gol attım ama 21 de atabilirdim. Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Murat Paluli gibi isimler vardı ve çok asist yaptılar bana. İlhan Palut çok başarılı ve donanımlı bir isim. Süper Lig'de başarılar diliyorum ona.''

'Gerekirse o sahada uyuyacağım'

Profesyonel liglerin en golcü 2 oyuncusundan birisin ve kariyer sezonunu geçiriyorsun. Henüz 26 yaşındasın. Hedeflerin arasında yeniden Süper Lig veya 4 büyükler var mı?

''Kendime sezon başı 20 gol hedefi koymuştum, büyük bir rakam. Şu anda 26 golüm var, hedefim 30 ve üstü. İnsanın pik dönemi olur ya onu yaşıyorum şu an. Bu seneyi hayatım boyunca unutamam. Süper Lig hedefim devam ediyor. Bu sefer dört elle sarılacağım ve gerekirse o sahada uyuyacağım.''

'Eskiden arkaya çok koşu yapmazdım'

Hareketli ve savunma oyuncularını yoran bir forvetsin. Bu zamana kadar seni en çok zorlayan savunmacı kim?

''Daha stabil ceza sahasında oynayan bir oyuncuydum aslında ama artık futbol farklı bir şekilde evrildi. Eskiden arkaya çok koşu yapmazdım. Özellikle bu sene çok çalıştım, çok emek verdim ve karşılığını alıyorum. Kamil İçer ve Mustafa Çakır'ı da beni en çok zorlayan savunmacılar olarak sayabilirim.''

'Çorum ile geçirdiğim bu sezonu asla unutmayacağım'

Unutamadığın, senin için özel bir anlam ifade eden golün var mı?

''Ankara Demirspor'a attığım frikik golü benim için çok özeldi. Aynı şekilde AFJET Afyonspor'a attığım gol de çok anlamlı. Çorum ile geçirdiğim bu sezonu asla unutmayacağım. Umarım sonu şampiyonluk olur.''

'Çorum bir futbol şehri. Herkes futbolla yaşıyor'

Çorum FK yıllardır 1. Lig hasreti çekiyor. Sen de Salih Karahan'ın rekorunu kırmak üzeresin ve şehirde çok seviliyorsun. Onlara buradan ne söylemek istersin?

''Öncelikle şunu belirtmek isterim buraya gelmemde çok büyük emeği olan Başkanım Fatih Özcan ve 2. Başkanımız Oğuzhan Yalçın'a tekrardan teşekkür ederim. Çorum bir futbol şehri. Herkes futbolla yaşıyor. Buraya gelmemde bir anım var, onu da sizinle paylaşayım. Manisa FK'da oynarken Çorum'a gol atmama rağmen beni tribüne çağırmışlardı. Çorumlu bir kardeşimin formamı istemesi beni çok mutlu etmişti. Formayı verdikten sonra sosyal medyadan beni Çorum'da görmek istediklerini söylediler. Kısmet işte.''

'İmtihanı ben kazandım'

''Aslında Manisa'dan ayrılmam benim için sürpriz oldu, teklifler vardı ama ayrılmayı düşünmüyordum. Düzenimi kurmuştum ve skor anlamında iyiydim. Çok çalışıyordum ve fizik olarak iyi durumdaydım. Yaşanan süreç sonrası Manisa macerası benim için bitti ve Fatih Özcan Başkan bana ulaştı. Konferans yaptık, 2. Başkan Oğuzhan Yalçın da vardı. Beni çok istedikleri belliydi ve kendimi iyi hissetmişti. Ardından da Çorum'a imza attım, iyi ki de atmıştım. Sevdim, sevildim, değer gördüm ve Allah bana 26 gol atmamı nasip etti. İmtihanı ben kazandım.''

'Biz bu işe sarıldık'

Sezon başı yeni kurulan takım sıkıntısını yaşadık maalesef. 9 maçta 8 puan almıştık... Hoca değişikliği sonrası İsmet Taşdemir göreve geldi. Bu sefer buluştuk hocamla. İsmet hoca geldikten sonra maalesef takım halinde koronavirüse yakalandık, sonra da çok şükür toparlandık. Şimdi muhteşem bir hava yakaladık. 1 maçımız eksik, Play-Off'a 3 puan uzaktayız. Çorum taraftarı bize destek olsun, güvensinler. Biz bu işe sarıldık. Değerli taraftarımıza şunu söylüyorum: Bu takımı 1. Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.