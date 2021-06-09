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Eski Beşiktaşlı Quaresma için Krylya Sovetov iddiası

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Ricardo Quaresma Rusların radarında. Rus ekibi Krylya Sovetov'un 37 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Vitoria de Guimaraes ile temasa geçeceği öğrenildi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:59 Son Güncelleme:
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Eski Beşiktaşlı Quaresma için Krylya Sovetov iddiası

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir talip var.

Portekiz basınından Abola'nın Rus medyasına dayandırdığı habere göre Rusya 1. Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un 37 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Sovetov'un transfer için Quaresma'nın kulübü Vitoria de Guimaraes ile temasa geçeceği öğrenildi.


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28 maçta 10 gole katkı yaptı

Vitoria de Guimaraes ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 28 lig maçnda 4 gol 6 asistle oynadı.

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