Eski Beşiktaşlı Quaresma için Krylya Sovetov iddiası

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir talip var.

Portekiz basınından Abola'nın Rus medyasına dayandırdığı habere göre Rusya 1. Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un 37 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Sovetov'un transfer için Quaresma'nın kulübü Vitoria de Guimaraes ile temasa geçeceği öğrenildi.









28 maçta 10 gole katkı yaptı

Vitoria de Guimaraes ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 28 lig maçnda 4 gol 6 asistle oynadı.