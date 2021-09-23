2015-16 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş ile gol krallığı yaşayarak Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Mario Gomez, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerini açıkladı. Mario Gomez, 2013'te formasını giyerken Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştığı Bayern Münih'i yine favoriler arasında gösterdi.

Futbolculuk kariyerinde 44 kez forma giyip 26 gole imza atan Mario Gomez, favorilerini Stuttgarter Nachrichten'e açıkladı. Bayern Münih'in yanı sıra Thomas Tuchel'in çalıştırdığı son şampiyon Chelsea'yi de favori olarak gördüğünü söyledi.

İki takımın benzer durumda olduklarını aktaran Mario Gomez, "Genel olarak en iyi kadro yapısına sahipler. İkisinin de çok iyi teknik direktörleri, olağanüstü sanrtforları, harika bir liderlik yapısı ve homojen takımları var" ifadelerini kullandı.