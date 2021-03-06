Eski Beşiktaşlı Loris Karius için Bayern Münih iddiası

2018-2020 arasında Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen Loris Karius için flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'tan Liverpool'a döndükten sonra bu sezon için Union Berlin'e kiralanan Loris Karius'un ismi Alman devi Bayern Münih ile anılıyor.

Sport1'in haberine göre Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yedeği Alexander Nübel'in takımdan ayrılması söz konusu. Bu nedenle de Bayern Münih'in bir yedek kaleci arayışında olduğu aktarılıyor. Adaylar arasında ise bu sezon Union Berlin forması giyen Loris Karius'un ismi de dikkat çekiyor.





Union Berlin'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a dönmesi bekleniyor. Bayern Münih'in yedek kaleci için çok para harcamak istemediği belirtilirken Karius'un bonservisi ile Liverpool'dan alınmasının gündemde olduğu aktarılıyor.



