Eski Beşiktaşlı Fabian Ernst’e ‘bahis’şoku!

Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Fabian Ernst’e kendi ekibinin galibiyetiyle, başka maçlara bahis oynamaktan dolayı şike suçlamasıyla ceza verildi

02 Haziran 2020, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Eski Beşiktaşlı Fabian Ernst’e ‘bahis’şoku!

Danimarka’da 2. lig kulübü Naestved’in sahiplerinden olan Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Fabian Ernst’e geçtiğimiz aylarda kendi ekibinin galibiyetiyle, başka maçlara bahis oynamaktan dolayı şike suçlamasıyla ceza verildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; hakkındaki soruşturma tamamlanan Ernst, Danimarka Sporlar Federasyonu Şike Sekreterliği tarafından 10 bin kron paranın yanı sıra 2 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Naestved genel direktörü Peter Nielsen, bahisle ilgili dosyadaki ismin Ernst olduğunu doğruladı. 

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