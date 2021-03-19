Beşiktaş 'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, siyah beyazlı takımdaki kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Evening Standard'a konuşan Mısırlı futbolcu "Beşiktaş'tayken eeri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman en büyük takımda olmak istiyorum ve her zaman Arsenal'de olmaktan gerçekten mutluyum" dedi.

"Geri dönmek için çok çalıştım"

Elneny sözlerini, Her zaman kadroda olmak için Arsenal'e geri dönmem gerektiğini düşünüyordum, şimdi yaptığım gibi oynamak için. Bu yüzden Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım ve daha güçlü dönmek için kendimi oraya kurdum" şeklinde sürdürdü.

Beşiktaş'ta 36 maça çıktı

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, siyah beyazlı ekiple Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 36 maça çıktı ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.