Eski Beşiktaşlı Edin Terzic, Hertha Berlin yolunda

2013-15 sezonunda Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş 'ta görev yapan Edin Terzic, geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini yürüttüğü ve şimdilerde Marco Rose sonrası yine teknik ekibinde yer aldığı Borussia Dortmund'dan ayrılabilir. Edin Terzic'in ismi Almanya Bundesliga'da kötü bir süreç geçiren Hertha Berlin ile anılıyor.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthäus, "Bu hafta Hertha'da yeni gelişmeler olabilir. Kaliteli bir teknik direktöre ihtiyaçları var ve Edin Terzic ile ilgilendiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

6-0'lık Leipzig yenilgisi sonrası evinde Freiburg'a da 2-1 mağlup olan Hertha Berlin, ilk 7 haftada toplam 6 puan toplarken teknik direktör Pal Dardai'nin görevine son verilebileceği aktarılıyor.