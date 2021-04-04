Eski Beşiktaşlı Bobo gol attı!

Avustralya Ligi'nde play off mücadelesi veren Sydney, ligin son sırasında bulunan Melbourne Victory'ye konuk oldu.

Sydney'in 3-0 kazandığı maçta bir dönem Beşiktaş forması da giyen Bobo, takımının ilk golünü rakip ağlara gönderdi. 36 yaşındaki Brezilyalı golcü 42. dakikada sahne alırken diğer goller 50. dakikada Kosta Barbarouses ve 84. dakikada penaltıdan Alexander Baumjohann'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 22 yapan Sydney, haftayı 6. sırada tamamladı ve play off iddiasını sürdürdü. Melbourne ise 8 puanla son sırada yer aldı.

5 yıl Beşiktaş'ta oynadı

Bobo, 2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.