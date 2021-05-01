İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla yaptığı kumarhane kaçamağı sonrası kadro dışı kaldı.

İsviçre sınırına yakın bir bölgede bulunan Monza'da 8 futbolcu, Lugano şehrine bir günlüğüne gidip saatlerce kumar oynadılar. Yaşanan bu olay sonrası Monza kulübü, 8 futbolcuya karantinaya girme zorunluluğu getirdi ve bu isimler, Salernitana'yla oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almadılar.

Kadro dışı kalan oyuncular Armando Anastasio, Marco Armellino, Antonino Barillà, Giuseppe Bellusci, Davide Bettella, Kevin-Prince Boateng, Giulio Donati ve Christian Gytkjaer bir mektup yayınlayarak kulüpten ve taraftarlardan özür dilediler.

"Tüm sonuçları hafife aldık"

"Sadece biraz eğlenmek istedik" diyen 8 futbolcu, "Taraftarlara, kulübe, personele ya da takım arkadaşlarımıza zarar verecek bir şey yaptığımızı gerçekten düşünmedik. Ne yazık ki hepimiz, oluşacak tüm sonuçları hafife aldık. Böyle olmasaydı, öğleden sonramızı geçirecek başka seçenekler düşünürdük. Herkesten özür diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu ve yine Milan'ın eski CEO'su Adriano Galliani'nin CEO'luğunu yaptığı Monza, topladığı 55 puanla İtalya Serie B'de 4. sırada yer alıyor.

(Kaynak: Hürriyet)