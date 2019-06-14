Eski Beşiktaşlı Andreas Beck serbest kaldı!

Beşiktaş'ta iki sezon forma giydikten sonra altyapısından yetiştiği Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck boşa çıktı. Bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Alman kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ bekle yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada her iki tarafın da kontrat yenilememe konusunda anlaştığı ifade edildi.

Stuttgart'ın yöneticisi Thomas Hitzlsperger ise Beck için yayımladığı veda mesajında "Andreas, kulübümüzde olgun bir oyuncuya dönüştü ve kusursuz karakteriyle gerek saha içi gerekse de saha dışında sorumluluk almaktan hiç çekinmedi." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan deneyimli savunmacının yeni rotasının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler