Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Al Hilal yolunda

Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan, kısa süre forma giymesine rağmen Siyah Beyazlı ekibin unutulmaz oyuncuları arasına giren Talisca'nın Çin'den Suudi Arabistan'a taşınması söz konusu. Çin ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın Al Hilal yolunda olduğu iddia edildi.

Sebastian Gionvinco'nun yerine Talisca

Suudi Arabistan basınında yer alan haberle göre; Brezilyalı yıldız orta saha ile anlaşmaya varan Al Hilal, Çin ekibi ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Talisca'nın yeni takımında yıllık 6 milyon Euro kazanacağı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı. Al Hilal'ın Aralık 2021'de takımdan ayrılacak olan İtalyan yıldız Sebastian Gionvinco'nun yerine'nın Talisca'yı istediği ve transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Guangzhou Evergrande'de 65 maça çıkan Talisca, 65 gol, 13 asistle skora katkı sağladı.

20 milyon Euro'ya Çin'e gitti

Portekiz ekibi Benfica’dan 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bonuslarla beraber yıllık 12 milyon Euro kazanan Sambacı, Çin macerasında 65 maça çıkıp rakip fileleri 39 kez sarstı.

Benfica'dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 55 Süper Lig karşılaşmasında 27 gol, 9 asistle skora katkı sağladı, Siyah Beyazlı ekipte 1 de lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş formasını 2016-18 yıllarında başarıyla giyen Talisca, Siyah Beyazlı ekiple 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa karması

Al Hilal kadrosunda önemli futbolcuları barındırıyor. Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Luciano Vietto, Andre Carillo ve Gustavo Cuellar'ın yanı sıra Moussa Marega da yeni sezonda takıma katılacak.