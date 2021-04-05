Eski basketbolcu Marko Jaric, Survivor'da
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ı düzenlediği Dominik'te efsane bir ismi konuk etti. Ünlü model Adriana Lima'yla 5 yıl evli kalan eski basketbolcu Marko Jaric'le bir araya gelen Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Fenerbahçeliliği ile bilinen ve aynı zamanda Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Ilıcalı, eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marko Jaric'i Dominik'te ağırladı.
İki ünlü isim, çocuklarıyla birlikte tekne turu yaparken Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Marko Jaric basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.
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