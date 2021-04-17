İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski golcüsü Nicklas Bendtner'in başı trafik cezalarıyla dertte.

İngiliz basınında yer alan habere göre, trafik cezaları yediye ulaşan Danimarkalı golcü 234 bin sterlin yaklaşık 2,6 milyon liralık lüks aracını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Polisler, Bendtner'in lüks aracını elinden alabilir. Nitekim savcılar, golcü futbolcunun aracının polisler tarafından el konulmasını talep ediyor.

Nicklas Bendtner'in Haziran 2020 ile Şubat 2021 arasında olmak üzere 5 kez ehliyetsiz araç kullanma ve 2 defa da hız cezaları bulunuyor.

Arsenal'de 171 maçta 45 gol attı

Futbol kariyerini 2020 yılında noktalayan Bendtner, 2007-2014 yılları arasında Arsenal'in kadrosunda bulundu ve Londra ekibi adına 171 maçta 45 gole imza attı.