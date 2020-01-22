Esila Toklu küçük yaşına 23 kupa ve 40 madalya sığdırdı

İzmirli 12 yaşındaki tenisçi Esila Toklu, İtalya'daki U12 Avrupa Kupası Elemeleri'nden sonra ay-yıldızlı formayla 31 Ocak'ta Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılacak U12 Avrupa Kış Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Antrenörlüğünü babası Oğuz Toklu ile Yiğit Şatır'ın, kondisyonerliğini Şahin Ünal'ın yaptığı İzmir Türk Telekom sporusu Esila Toklu, 6 yaşında tenise başladı. 10 yaşına kadar büyük gelişim gösteren genç tenisçi 4 yılda çıktığı 130 resmi maçta 110 galibiyet aldı ve küçük yaşına 23 kupa ve 40 madalya sığdırdı. 11 yaşına bastığı 2019 yılında U12 Milli Takımı seçmelerinde ilk 3'e girerek ülkemizi İtalya'da yapılan U12 Avrupa Kupası elemelerinde temsil eden Esila, 2020 yılında da başarılarını sürdürüyor.

U12 Türk Milli Takım seçmelerinde de final oynayan başarılı raket, 31 Ocak'ta Ukrayna'daki Avrupa Kış Kupası elemelerine hazırlanıyor. Esila hedefini dünyada ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi unvanını almak olarak belirledi. Esila'nın iyi bir tenisçi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten babası ve antrenörü Oğuz Toklu, "Esila bugünlere çok kolay gelmedi. İlk resmi maçına 6 yaşında 8 yaş turnuvasıyla başladı. Genel olarak yaşıtlarından daha büyük bir tenisi becerisi vardı. Çok çalıştı ve tenisi bir yaşam biçimi olarak benimsedi. Yaşı küçük ama hedefleri çok büyük bir sporcu. Önce dünyada ilk 50'ye girmek ardından ise 1 numara olmak istiyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmayı hayal ediyor" dedi.

DHA