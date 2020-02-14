Yanlarında Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu ve oğlu Ömer Akif de vardı. Burak Yılmaz “Çok şükür artık birlikteyiz, mutluyuz. Kötü günler geride kaldı” dedi. İstem Yılmaz da eşini onayladı.

Çiftin barışmasına büyük katkıda bulunan Emre Belözoğlu açıklama yapmak istemedi. Kaptan gülümsemekle yetindi. Burak-İstemi Yılmaz’ın arasında son 10 yılda yaşananlar dizi senaryolarını aratmaz nitelikte.

Neler olmuştu?

Çift birbirine henüz 18 yaşındayken aşık oldu.

2009’da evlilik kararı aldılar. Ancak Burak Yılmaz’ın kına gecesinde çapkınlık yaptığı iddiasıyla kıyamet koptu. İstem Yılmaz nikahı iptal etti. Ayrıldılar.

Burak Yılmaz olaydan sonra 2 kez daha barışıp ayrıldığı İstem Yılmaz’ı, 2014’te evliliğe ikna etti. Çiftin düğünü masal gibiydi.

Kötü günler, Burak Yılmaz’ın Çin’in Beijing Guoan takımına transfer olmasıyla başladı.

Burak Yılmaz eşi İstem’i, ikinci kızlarına 4 aylık hamileyken kürtaja zorladı. Ve şiddet uyguladı.

İstem Yılmaz, Pekin’deki Türk Başkonsolosluğu’na sığınarak yardım istedi.

Dava açan İstem Yılmaz 65 bin TL nafaka 12 milyon TL tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde şunlar vardı:

Eşim hatalarını kabul edip ilişki terapistine gidince evlenmeye yeniden karar vermiştim. Nikahtan sonra beni aşağılamaya başladı. Evlilik sözleşmesi teklif etti, imzaladım.

Kendisiyle parası için evlendiğim şeklinde ağır ithamlarda bulundu. Ekonomik şiddet uyguladı. Hamileyken kürtaja zorlandım, dayak yedim. Evden çıkmasını fırsat bilip, Pekin’deki Türk Konsolosluğu’na sığındım. Görevlilerin yardımıyla hastanede tedavi görüp ülkeme döndüm.

(Posta)