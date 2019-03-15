Esat Delihasan: Olimpiyat sürecini başarıyla yürüteceğiz

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, birçok yabancı sporcunun Türkiye adına yarışmak istediğini belirterek, "Kendi öz çocuklarımızla, hocalarımızla, emeğimizle ve alın terimizle olimpiyatlarda madalya almak istiyoruz. Onun için hiçbir yabancı sporcuya milli takım kapısını açmadık." dedi.

Aynı zamanda Akdeniz Karate Federasyonları Birliği Başkan Yardımcısı olan Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk karatesinde antrenör ve sporculara yurt dışından teklifler geldiğini, birçok Türk antrenörün değişik ülkelerde görev yaptığını dile getirdi.

"Başka ülkelerden bizim milli takımımıza gelip yarışmak isteyen şampiyonlar var." ifadesini kullanan Delihasan, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda Türk bayrağıyla bizim adımıza yarışmak istediler ama bunların hiçbirini kabul etmedik. Biz yıllardan beri bu spora emek veriyoruz. Kendimiz de sporun içinden geliyoruz. Bugüne kadar milli takımlarımızda yabancı antrenör ve sporcu görev yapmadı. Kendi öz çocuklarımızla, hocalarımızla, emeğimizle ve alın terimizle olimpiyatlarda madalya almak istiyoruz. Onun için hiçbir yabancı sporcuya milli takım kapısını açmadık. ’Olimpiyatlarda yarışalım, ekstra madalya gelsin’ diye düşünmedik. Kendi çocuklarımıza, antrenörlerimize güveniyoruz. Olimpiyat sürecini başarıyla yürüteceğiz. Türk gencinin, antrenörünün gücünü dünyaya göstermek istiyoruz."

"İlk üçü kovalayan bir ülkeyiz"

Türkiye’nin karatede dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu ve başarıların istikrarlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Delihasan, "Her zaman ilk beşin içinde olan, bütün şampiyonalarda ilk üçü kovalayan bir ülkeyiz. Bir organizasyonda birinci olup, sonra yirminci olmayı biz kabul edemeyiz. Bizim hedefimiz, her zaman ilk beşin içerisinde kalabilmek, devamlı en üst seviyelerde madalya alabilmek." diye konuştu.

Son yapılan Avrupa Şampiyonası’nda istikrarlı yükselişlerine devam ettiklerini vurgulayan Delihasan, "Bir önceki yıl en çok madalyayı biz almıştık ama üçüncü olmuştuk. Bu sene yine en çok madalyayı aldık, altın madalya sayısı arttığı için birinci olduk. 50 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyonası’nı genel klasmanda birinci tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Delihasan, 28-31 Mart’ta İspanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda yine üst sıralarda yer almak için milli takım sporcularının kamp çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Antalya’da 6-7 Nisan’da Akdeniz Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapacaklarını anlatan Esat Delihasan, gençler, ümitler ve 21 yaş altı kategorilerinde mücadelelerin olacağı turnuvayla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, yaklaşık 20 ülkeden 300 dolayında sporcunun katılımını beklediklerini sözlerine ekledi.