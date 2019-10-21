Esat Delihasan: Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonayı bekliyoruz

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili’de gerçekleştirilecek ve 100 ülkenin katılması beklenen organizasyona Santiago’da devam eden olaylar sonrası dünya karatesinin güçlü ülkelerinden Mısır ve İran başta olmak üzere bazı ülkeler katılmaktan vazgeçti.

Esat Delihasan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şili hükümeti, Dünya Karate Federasyonu ve Organizasyon Komitesi güvence verdi. Biz konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonayı bekliyoruz. Kimsenin korkmasına, telaş yapmasına gerek yok. Tabii ki olaylar üzücü ama biz işimize bakıyoruz. Sporcularımız antrenmanlarını yapıyor ve maç gününü bekliyor. Bizim tek düşüncemiz burada elde edeceğimiz başarılarla Türk milletini gururlandırmak." ifadelerini kullandı.

Delihasan, Türk karatesinin başarısının sırrının "takım çalışması ve ekip ruhu" olduğunun altını çizerek, "Belki madalyayı siz boynunuza takacaksınız ama o madalyada birlikte antrenman yaptığınız arkadaşın, kulüpteki ve milli takımdaki hocanın da payı var. Tatamide her zaman olduğu gibi elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, terinizin son damlasına kadar akıtacağınıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA