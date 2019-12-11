Antalyaspor’u deplasmanda 3-1 devirip zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Akyazı’daki Denizli karşılaşmasını patlama maçı olarak görüyor. Öyle ki bu kritik mücadelede eksikler takıma dönüyor. Sakatlıkları geçen Pereira ve Novak, bir aksilik yaşanmazsa beklerdeki yerini alacak. Kaptan Jose Sosa’nın cezası bitti. Arjantinli yıldız yeniden 11’de olacak. Sağ kanatta Yusuf Sarı’nın performansından memnun olan Ünal Karaman, ileride ise yine Sörloth-Sturridge ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Sörloth, attığı 9 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, son maçta 2 asist yapan Sturridge ise toplamda çıktığı 6 lig mücadelesinde 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

En kritik viraj

Son 4 lig karşılaşmasından 10 puan çıkartan Fırtına, devre arasına kadarki kalan 3 hafta öncesi en zorlu maçını Denizlispor ile oynayacak. Pazartesi günkü Akyazı’ya gelecek olan Denizli, ligde 3 haftadır kaybetmedi ve bu süreçte tam 7 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, Denizli’nin ardından Konya (d) ve Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.