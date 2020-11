ESA Esports PUBG Squad turnuvası başlıyor

Hepsiburada sponsorluğunda ve toplam 15.000 TL ödüllü turnuva, 4-5-6 Kasım 2020 tarihlerinde 3 gün boyunca BO4 olarak oynanacak ve tüm maçlar saat tam 20:00’da ESAesportsTV Twitch kanalında yayınlanacaktır.

Türkiye’nin en başarılı 16 PUBG espor takımının daveti ile gerçekleşecek turnuvada rekabeti doruklarda hissedeceğiz!

Ayrıca, Twitch kanalımızda turnuvamıza özel sürpriz konserler ve etkinlikler izleyicilerimize sunulacak ve eğlenceli bir yayın deneyimi için her saniye dolu dolu geçecek!

Turnuvanın ödül dağılımı ise şu şekilde;

1. 8000 TL

2. 4000 TL

3. 2000 TL

4. 1000 TL

Topluluğumuza katılmak, soru ve görüşlerinizi bildirmek için Discord sunucumuzda bizlerle buluşabilirsiniz. Olası bir katılamama durumunda Discord yetkililerimize haber vererek bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Davet usulü gerçekleşecek turnuvaya katılacak olan takımlar şu şekilde;

Intruders

No Other Way

Etiget Esports

Çamlıca

FastPay Wildcats

Xbase Esports

Karagümrük Espor

Digital Athletics

Anka Esports

Blaze Esports

836 Pizza Locale

Vagrancy

Dijirad Esports

1907 Fenerbahçe Espor

Mod-Z Esports

Gamers of Future