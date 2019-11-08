Es Es’te görülmemiş prim!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3- 0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağış yaptı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak kulübümüze bağışlandı” denildi. Açıklamada ayrıca, taraftarların bugün deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.