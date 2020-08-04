Erzurum’un gözü büyüklerde

Süper Lig’e geri dönen Erzurumspor, transferde elini çabuk tutuyor. Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Dadaşlar, özellikle İstanbul’un 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri ile temasta. Mavi-Beyazlılar, ayrılma durumu olan ve kiralık gidecek oyuncular üzerinde temas kuruyor. Bu oyunculardan bazıları Boyd, Roca, Jesse Sekidika, Jimmy Durmaz, Mehmet Ekici ve Alper Potuk.