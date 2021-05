Erzurumspor’u 'kaptan' Kürşat Karakaş kurtaracak!

Erzurumspor’da başkanlığa adaylığını koyan efsane kaptan Kürşat Karakaş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şehrin büyük desteğini gören ve uzun vadeli bir planlamayla göreve talip olan Karakaş, projelerini şu şekilde açıkladı:

'Ne kadar biz olursak amaçlarımıza o kadar hızlı ulaşırız'

''Erzurumspor'a kurumsal bir kimlik kazandırmayı hedefliyoruz. 2015 yılında da bazı görüşmelerimiz olmuştu. Spor camiasından kendimizi soyutlamadan tam tersine çalışmalarımızı sürdürdük. Dün Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen ile bir araya geldik. Erzurumspor, herkesindir. Ortak bir paydadır. Bu gibi kurumlar çoğunluklarla hayatlarını sürdürür ve büyürler. Ne kadar biz olursak amaçlarımıza o kadar hızlı ulaşırız. Başkanımızla tekrar bir araya geleceğiz. Bu bir süreç. İvmesi takımımızın her zaman farklıdır, teknik anlamda kendisini üst düzeyde tutmalı, hatta Avrupa Kupası'nı hedeflemeli.''

'Sorumluluklarımız ciddi!'

''Kısa, orta ve uzun vade hedeflerini irdelemek lazım. Gerçek Erzurumsporlu olarak biz bunu başaracak düzeydeyiz ve başaracağımıza inanıyorum. Elini taşın altına koymak isteyen herkese kapımızı açmayı ve beraber yürümeyi hedefliyoruz. Bu aşamaya gelmeden önce güçlü STK kuruluşlarıyla bir araya geldik ve istişare ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Projenin ve zamanlamasının çok iyi olduğunu, ekibin biçilmiş kaftan olduğunun sinyallerini aldık. Birçok kilit şehirden çok ciddi olumlu tepkiler aldık. Bunlar bizlere heyecan veriyor. Sorumluluklarımız ciddi, inşallah sorumluluklarımızın altından kalkarız. Önümüzdeki 10 yılda Erzurumspor'a nasıl bir kurumsal kimlik kazandırılır, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Doğru alanlarda, doğru hedeflere, doğru insanlarla yürümek istiyoruz. Bu sebeple ince eleyip sık dokuduk.''

'40-45 hoca değiştik 10 yılda'

''Analizlerimizi yaparken dünya çapındaki birçok spor kulübünü mercek altına aldık ve inceledik. Bir takımı yönetirken mali disiplini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mali dengeyi elinizden kaçırırsanız, küme düştükten sonra tekrar eski haline dönmesi zor olur. Erzurumspor'un fırsatları var. Erzurum ili, Erzurumspor taraftarı, ekonomik anlamda diğer takımlara göre avantajlı. Erzurum doğasıyla, atmosferiyle bilinmeyen bir şehir. Kış turizmi ağırlıklı bir şehir. Birçok otel şu anda kapalı. İstikrar ve sürdürülebilirliğin üzerinde duruyoruz. Tüm maçları takip ediyoruz. 40-45 hoca değiştik 10 yılda.''

'Erzurumspor markası olmazsa Erzurum dönüşmez'

''Plansız, programsızlık söz konusu, bir taraftar olarak söylüyorum. 20 saha yapılmış, hiçbir şehirde bu yok. Değerlendirebiliyor muyuz? Sayın başkanımıza da ifade ettik. Otel eksikliğimizi ifade ettik. Yatırımlarımıza sahip çıkmalıyız. Erzurumspor markası olmazsa Erzurum dönüşmez. Takım zayıf giderse ilerleyemeyiz. Şehrimizi tanıtamayız. Yüksek irtifa kamp merkezini değerli görüyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dünyanın en iyileri arasına getirebiliriz, çok zor bir şey değil.''

'Ekonomik istikrar ve kurumsallığı çözmeliyiz'

''Projemizin dört ana oyuncusu var. Birincisi spor camiası, yönetim kuruluyla, başkanıyla, teknik ve idari yönetimleriyle. Diğeri kamuoyu, bir diğeri kurumlar, sonuncusu şirketler. Takıma gelir kaynağı yaratacak şirketlerden bahsediyorum. Potansiyel 25-30 şirket var. Güçlü sponsorları nasıl alırız? Önemli olan bu. Ana sponsorumuz yok. Çok büyük bir eksiklik. Yeni sezon formamız bile yok. Bu bir organizasyon eksikliğidir. Bu tip sorunları kurumsallaşmadan, girişimcilik yapmadan çözemezsiniz. Ekonomik istikrar ve kurumsallığı çözmeliyiz. Futbol artık eski futbol değil. Bugün çok ciddi gelir kaynakları var, iyi yönetilmesi lazım. Futbolda futbol yöneticisi profesyonel olmalı, futboldan gelmiş olmalı. Bayern Münih'in tüm yönetimi eski futbolculardan oluşuyor. Bugün Avrupa'nın en başarılı 5 takımından birisi. Uzun soluklu başarı yaratmak, geleceği konuşmak gerekiyor. Görev almak isteyen kim varsa kucaklayacağız. Yetenekli, profesyonel yöneticiler, uzun vadeli sponsorluk anlaşmalarına, yayın gelirlerine ihtiyacımız var.''

'Erzurumspor sportif başarı istiyor'

''5 yıl ligde kalacağınızı bilmeyen marka sponsor olmuyor, kısa vadeli oluyor. Futbolla direkt ilgisi olmayan finans gibi alanlarda yeni ortak girişimler oluşturulması, üst yönetim ve teknik direktör arasında görev farklılıklarının ortaya konulması, güç dengesinin sağlanması, üretken ve efektif bir altyapı sisteminin geliştirilip, A takımının en az 3'te 1'inde yetiştirilen futbolculara görev verilmesi. Yaşanan sorunlar bertaraf edilecektir. 3'te 1'i Erzurumlu futbolculardan oluşsa, o takımda huzursuzluk ya da istikrarsızlık olur mu? 25 oyuncunun 25'inin de yabancı olduğu bir takımda takım ruhu nasıl oluşur? Hangi sürede başarabilirsiniz? Türk futbolu bu yüzden bu durumda. Erzurumspor sportif başarı istiyor. Bölgemizdeki tüm şehirler istiyor. Hepsini kapsamalıyız. Marka takım olma hedefimiz var. Bugün Sivasspor Avrupa'da çok iyi noktalarda. Gelir modeliyle öz kaynak yaratmak, 10 yıl gelir yaratacak ekonomik bir gelir modeli ortaya koyuyoruz.''

'4 bin kişilik bir oyuncu havuzuna sahibiz'

''Takım karlılıkla yoluna devam edecek. Ortak değer platformu dediğimiz yapıya katılacak şirketler var. Katılımcılar yatırım yapmış olacak. İleride borsaya da katılmasını hedefliyoruz. Borsada olursanız an be an zaten hesap veriyorsunuz. Her zaman halka açık. Erzurum'un bilinmeyen manevi değerleri var. Birçok doğal olanağı var. Erzurum'a yeterli derecede uçak bile gelmiyor. Erzurum'un aynı şekilde bir stada da ihtiyacı var. Yeni stadyum ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Erzurumspor'a ait 5 yıldızlı otel projemiz var, kamp merkezi de olacak. Scout takımımız hazır 4 bin kişilik bir oyuncu havuzuna sahibiz. Milli takımda oynayabilecek seçilmiş oyuncular.''

'Erzurumspor bir kurum, tarih, çınar'

''Külfetli ve yorucu bir işe talip olduk. Bize destek veren herkesten bu cesareti bulduk ve elimizi taşın altına koymayı arzuyla istedik. Liyakatimiz, geçmişimiz, tecrübemiz varsa memleketimiz için kullanmak istedik. Önemli olan biz olabilmek. Erzurumspor bir kurum, tarih, çınar. Nazım hocamızın, Kemal başkanımız da Erzurumsporludur. Kimse kimseden üstün değildir. Kırılması gereken zincirlerimiz var, mücadele edip biz olma kültürüyle hareket etmemiz lazım. Erzurumspor taraftarının çok ciddi desteği var. Şehrimize bilgi, birikim, tecrübe ve liyakatimizi katarak hep birlikte yürümek istiyoruz. İnşallah hayırlı olur. İklimi soğuktur, sahası kötüdür algılarını yıkmak istiyoruz.''

'Genç beyinlerden ve duayenlerden görüşler alacağız'

''Dersimize iyi çalıştık, liyakatliyiz. Şövalyecilik dönemi kulüplerde bitmiştir. Herkes havuzun içerisinde bir payda olmalı. Eskiden bir şövalye çıksın, kulübü alsın, başarıya götürsün istenirdi. Bunlar geçmişte yaşandı ve uzun soluklu olmadı. Hayalcilik artık bitti. Realiteye bakmak lazım. Hem sportif hem mali anlamda ciddi bir ekibimiz var. 25-30 senesini futbola ayırmış insanlar. Kader birliği yaparak projeye adım atmak istiyoruz. Takımımız farklı şeylerle anılmalı. Genç beyinlerden ve duayenlerden görüşler alacağız. Yönetici yetiştiremiyoruz, özeleştiri olarak masaya yatırmamız lazım. Spor yöneticisi yetiştirmemiz lazım.''

'Başkanlarımızla istişareler ettik'

''Bunlar ekiple, kurumsal kimlikle olur. Buraya gelmeden önce Erzurumspor'a emek veren abilerimizle, başkanlarımızla istişareler ettik. Arkamızda olduklarını söylediler. Bir çivi çakandan dahi Allah razı olsun. Geçmişten ders almazsak, bu treni yürütemeyiz. Erzurum ve Erzurumspor "biz olma" kültürüne bir an önce erişmeli. Erzurumspor sportif başarıyı bir dönem yakaladı, fakat kurumsallaşma kültürüne maalesef erişemedi.''