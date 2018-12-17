Erzurumsporlu İbrahim Akdağ Fenerbahçelileri kızdırdı

Süper Lig'de 16. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Akdağ'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Akdağ maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda, "Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Takım olarak biz de kenetlendik. Buradan puan veya puanlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.







