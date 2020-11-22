Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesabından ilk yarıda iptal olan gole tepki gösterdi. Arturo Mina ile filelere giden pozisyonu VAR incelemesi sonucu hakem Erkan Özdamar faul nedeniyle iptal etmişti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, emojili bir paylaşımda bulundu



