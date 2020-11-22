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Erzurumspor'dan VAR tepkisi! Gol iptalinin ardından...

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesabından ilk yarıda iptal olan gole tepki gösterdi. Arturo Mina ile filelere giden pozisyonu VAR incelemesi sonucu hakem Erkan Özdamar iptal etmişti

22 Kasım 2020, Pazar 20:07 Son Güncelleme:
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Erzurumspor'dan VAR tepkisi! Gol iptalinin ardından...

Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesabından ilk yarıda iptal olan gole tepki gösterdi. Arturo Mina ile filelere giden pozisyonu VAR incelemesi sonucu hakem Erkan Özdamar faul nedeniyle iptal etmişti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, emojili bir paylaşımda bulundu


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