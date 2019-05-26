Süper Lig'den düşen Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş, mücadelenin ardından mneli açıklamalar yaparken, Süper Lig'in 20 takımlı oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İşte Hüseyin Üneş'in maç sonu açıklamaları:

"Süper Lig'de 20 takım olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konuda Nihat Özdemir ile de görüştük. Seneye 4 takım düşsün, sonra 3 takım düşerek devam etsin."

"Bu sezon ligden takım düşürülmemesi yönünde talebimiz var. Gelecek sezon 4 takım düşer ve sonra lig 20 takımlı oynanır!"