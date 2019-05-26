Erzurumspor'dan TFF'ye flaş başvuru

Erzurumspor, Süper Lig'in 20 takımlı oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

26 Mayıs 2019, Pazar 21:39
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Erzurumspor'dan TFF'ye flaş başvuru

Süper Lig'den düşen Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş, mücadelenin ardından mneli açıklamalar yaparken, Süper Lig'in 20 takımlı oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İşte Hüseyin Üneş'in maç sonu açıklamaları:

"Süper Lig'de 20 takım olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konuda Nihat Özdemir ile de görüştük. Seneye 4 takım düşsün, sonra 3 takım düşerek devam etsin."

"Bu sezon ligden takım düşürülmemesi yönünde talebimiz var. Gelecek sezon 4 takım düşer ve sonra lig 20 takımlı oynanır!"

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