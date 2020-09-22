Erzurumspor’dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp doktoru Selçuk Gül’ün haftalık raporu paylaşıldı.

Raporda, antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu arka çapraz bağında yırtık tespit edilen Oltan Karakullukçu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Jugurtha Hamroun’un ise omuz ekleminde bağ yırtığı saptandığı ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağının paylaşıldığı raporda, aynı karşılaşmada sakatlanan Kaan Kanak’ın da kontrollerinde kasık bölgesinde basit ödem görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyen yeni transfer Armando Sadiku’nun takımdan ayrı koşulara başladığı duyuruldu.