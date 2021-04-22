Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve düşme hattından kurtulmaya çalışan Erzurumspor, bu maçta yaşanan hakem hatalarıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

"Tedirginiz" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

2020-2021 sezonunun başından beri bazı maçlarda yaşadığımız hatalara son Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki hatalar da eklenince kulüp resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştık. Ancak bu açıklamaya rağmen maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti.

Beşiktaş maçındaki el pozisyonu sonrası oluşturulan zemin algısıyla bu maçta da yaşanan pozisyon da unutturulmaya çalışıldı.

Dün oynadığımız Malatyaspor maçında; Ricardo Gomes'le 39. dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz.

Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyor, tüm futbol camiasını bu konuda maçlarımızı hassasiyetle takip etmelerini rica ediyoruz.

Ligin sonuna doğru tansiyonun yükseldiği, kalan haftalarda gitgide zorlaşan maçlarda benzer hataların yaşanmaması adına gerek TFF gerekse MHK nezdinde gerekenlerin yapılacağına inanmak istiyoruz.

BB ERZURUMSPOR KULÜBÜ



