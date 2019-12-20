TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş eşleşmesinden sonra kulübün sosyal medya hesaplarından kentin soğuk havasına atıfta bulunarak "üşüyen bebek" paylaşımı yaptı.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından "Rakibimiz Beşiktaş" etiketiyle yapılan paylaşımda, banyo yaptırıldıktan sonra kafasında bornozu olmasına rağmen titreyen bir bebeğin görüntüsü yer alıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Beşiktaş’ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Dal, şunları kaydetti:

"Şehrimizin soğuğuna atıfta bulunuyoruz. Bu güzel video kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erzurum’da ocak ayının ikinci haftasında havanın nasıl olduğu malum. Erzurum, kayak ve kış sporları ile Türkiye’nin önemli kış turizmi şehirlerinden. Bizim de aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklık değerlerimiz ülke iklimine göre biraz ortalamanın altında. Dolayısıyla kulübümüzün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş’a böyle bir ufak mesajı oldu."