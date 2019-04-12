Erzurumspor’dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

12 Nisan 2019, Cuma 18:56
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Erzurumspor’dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün ve A Milli Takımımızın efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Can Bartu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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