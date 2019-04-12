Erzurumspor’dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün ve A Milli Takımımızın efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Can Bartu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.