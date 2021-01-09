B.B. Erzurumspor, ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda bir türlü bekleneni veremedi. 17 maç sonunda son sırada yer alan Mavi-Beyazlılar, ikinci yarıya ise bambaşka bir şekilde başlamak istiyor. Bu anlamda devre arası transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmeyi hedefleyen B.B. Erzurumspor, Fatih Karagümrük'ten yıldız kanat oyuncusu Brahim Darri ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Dadaş, transferde hız kesmeyecek. Yine İstanbul ekibinden bir yıldızı bitirmeyi hedefleyen Mavi-Beyazlılar, Aatif Chahechouhe ile önemli ölçüde anlaştı. Arada sadece ufak pürüzler kaldı.

Kaleye Szumski

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Karagümrük ile sözleşmesini feshettikten sonra kendisini Dadaş yapacak olan sözleşmeye imza atacak. B.B. Erzurumspor, kaleye de bir takviye yapmayı planlıyor. Polonya'da Rakow forması giyen Jakub Szumski ile temaslarını sürdüren Mavi-Beyazlılar, bu transferde de büyük oranda yol kat etti. Aatif ve Szumski transferlerinin kısa sürede noktalanarak, sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.



