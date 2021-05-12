Erzurumspor, Süper Lig'in 41. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan, düşme hattındaki diğer takımlardan gelen galibiyet haberlerinden dolayı son derece üzgün oldukları belirtirken şunları söyledi:

“Arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü sakat oyuncularımız da vardı. Karşılaşma öncesi ısınmada da sakatlığımız oldu ama oyuncu arkadaşlarımız yüreğini sahaya koydular. Zaten kazanmamız gerekiyordu. Biz bunu başardık bu anlamda, Alanyaspor takımını tebrik ediyorum, hakikaten iyi bir takım. Kendi oyunlarıyla güçlü formatları var ve bundan da vazgeçmiyorlar. Burada 3 gol atarak galip geldik ama bir teselli oldu. Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. Ama Erzurumspor çok güçlü bir takım ve güçlü bir camiadır. Önemli olan kaybetmek değil, vazgeçmemek. Tabii ki Erzurumspor camiası hiç vazgeçmedi. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız.”

DHA