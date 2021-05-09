Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden ve kümede kalma ümitlerini mucizelere bırakan Erzurumspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından karşılıklı anlaşarak Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Dadaşlar'da Alanyaspor maçında takımın başında Şenol Fidan olacak. 37 puanla 19. sırada yer alan ve son haftayı BAY geçecek olan Lacivert Beyazlı ekip, Alanyaspor maçında alacağı sonuca göre Süper Lig'e veda edebilir.

Erzurumspor'un başında 9 maça çıkan Yılmaz Vural, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Novikovas ve Gomes'e af çıktı!

Erzurumspor'da Yılmaz Vural'la yolların ayrılmasının ardından takımın en önemli yabancı futbolcuları arasında yer alan Arvydas Novikovas ve Ricardo Gomes'e de af çıktı. Fenerbahçe maçının ardından kadro dışı bırakılan iki futbolcu da takımla çalışmalara başlayacak ve görev verilmesi Alanyaspor maçında forma giyecek.

Erzurumspor formasıyla bu sezon ligde 31 resmi maça çıkan Novikovocas, 4 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah’tan kiralanan Gomes, Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Novikovas ve Gomes neden kadro dışı kalmıştı?

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybeden Erzurumspor'da Yılmaz Vural'ın maç sonu yaptığı açıklamalar ses getirmişti. Oyundan alındığı için tepki gösteren Novikovas ve oyuna girmeyi reddeden Gomes ile ilgili konuşan Vural, "Allah sabır veriyor; birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" demişti.

Novikovas'ın kendisine küfür ettiğini belirten tecrübeli hoca, ''Oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de, küfür. Ahlaksız... Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" diye konuşmuştu.

'Mümkünse otele bile getirmesinler!'

Oyuncularını sert bir dille eleştiren Vural, şu ifadeleri kullanmıştı: "Gomes oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?"









Yine Yılmaz Vural döneminde kadro dışı bırakılan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile de karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Özellikle takım kaptanı Aatif'in ayrılığı, Erzurumspor taraftarları tarafından tepkilere neden olmuştu.

FANATİK ÖZEL