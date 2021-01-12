29'da ön liberoları Petrus Boumal sakatlandı, yerini Mitchel Donald'a bıraktı. 45'te ise bir başka orta saha Gabriel Obertan sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kaldı, yerine yeni transfer Brahim Darri girdi. Sakatlıklar devre arasında da Dadaşlar’ın peşini bırakmadı, 2 isim daha oyundan çıkarılmak zorunda kalındı. İkinci yarıya kaleci Fabien Farnolle ile stoper Hasan Hatipoğlu da devam edemedi. Kaleye Kayacan Erdoğan savunmaya da Mücahit Albayrak alındı. Üst üste gelen sakatlıkların hamle şansını ortadan kaldırdığı Mesut Bakkal son değişiklik hakkını 87'de kullandı ve sağ bek Cenk Ahmet'i çıkarıp Murat Uçar'ı oyuna aldı.